Haberler » Güncel » 2 ay önce kuruyan göle yağışla birlikte kuşlar akın etti - Haber

2 ay önce kuruyan göle yağışla birlikte kuşlar akın etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında yer alan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde, 2020 yılı yağışlarla birlikte yüzde 50 oranında doluluk getirdi.

07.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:17 2 ay önce kuruyan göle yağışla birlikte kuşlar akın etti
KIRŞEHİR (İHA) – 'in ilçesi sınırlarında yer alan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde, 2020 yılı yağışlarla birlikte yüzde 50 oranında doluluk getirdi.

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, gölün 2019 yılı Temmuz ayından sonra kurumaya başladığını söyledi. Kuşların göç yollarından birinin Seyfe Gölü olduğunu ifade eden Çetiner, "2020 yılına Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yüzde 50 doluluk oranına ulaştı. Temmuz ayından sonra göl kurumaya başlamıştı. Eylül ve Ekim aylarında ise bölge tamamen kurudu. Son günlerdeki az bir yağış bile şu an gölde yüzde 50 su oranına ulaştı" dedi.

Dünyadaki 4 göç yolundan 2 sinin Türkiye'den geçtiğini anlatan ve Seyfe Gölünün bu göç yollarından biri olduğunu belirten Çetiner, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seyfe Gölü 2 ay önce tamamen kuruydu. Şimdi yüzde 50 doluluk oranına ulaştı. Çünkü, Seyfe Gölünün tabanı geçirmez çorak toprakla kaplı bölgede az da olsa yağışlar Seyfe Gölünde su birikmesine neden oluyor. Kuş Cennetinde şu an kaz sürüleri, ördek sürüleri ve angut sürüleri var. Bölgede martıları da görebiliyoruz. Kabaca binlerce kuşu Seyfe Gölü Kuş Cennetinde görme şansımız var." - KIRŞEHİR

Seyfe Gölü, Kırşehir, Mucur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:50   Fenikelilerin 2800 yıllık tekniğiyle yapılan tekne baharda yola çıkacak - Haber
10:50   Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın büyük kar savaşı - Haber
10:50   Ağırlığına teraziler dayanamıyordu: 116 kilo verdi - Haber
10:50   Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı - Haber
10:45   TİKA'dan Somaliland'de çiftçilere destek - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
7.01.2020 10:53:43