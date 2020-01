2 ay önce kuruyan göle yağışla birlikte kuşlar akın etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir 'in Mucur ilçesi sınırlarında yer alan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde, 2020 yılı yağışlarla birlikte yüzde 50 oranında doluluk getirdi.Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, gölün 2019 yılı Temmuz ayından sonra kurumaya başladığını söyledi. Kuşların göç yollarından birinin Seyfe Gölü olduğunu ifade eden Çetiner, "2020 yılına Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yüzde 50 doluluk oranına ulaştı. Temmuz ayından sonra göl kurumaya başlamıştı. Eylül ve Ekim aylarında ise bölge tamamen kurudu. Son günlerdeki az bir yağış bile şu an gölde yüzde 50 su oranına ulaştı" dedi.Dünyadaki 4 göç yolundan 2 sinin Türkiye'den geçtiğini anlatan ve Seyfe Gölünün bu göç yollarından biri olduğunu belirten Çetiner, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Seyfe Gölü 2 ay önce tamamen kuruydu. Şimdi yüzde 50 doluluk oranına ulaştı. Çünkü, Seyfe Gölünün tabanı geçirmez çorak toprakla kaplı bölgede az da olsa yağışlar Seyfe Gölünde su birikmesine neden oluyor. Kuş Cennetinde şu an kaz sürüleri, ördek sürüleri ve angut sürüleri var. Bölgede martıları da görebiliyoruz. Kabaca binlerce kuşu Seyfe Gölü Kuş Cennetinde görme şansımız var." - KIRŞEHİR