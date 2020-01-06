Haberler » Güncel » 2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi - Haber

2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık iki ay önce ulaşıma açılan Ereğli-Çaylıoğlu arası karayolunda oluşan derin çukurlar araç sürücülerinin tepkisine neden oluyor.

06.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:38 2 ay önce ulaşıma açılan yol kullanılamaz hale geldi
'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık iki ay önce ulaşıma açılan Ereğli-Çaylıoğlu arası karayolunda oluşan derin çukurlar araç sürücülerinin tepkisine neden oluyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce programa alınan Ereğli-Devrek arası karayolunun Ereğli ilçesinden Çaylıoğlu'na kadar olan kısmı geçtiğimiz yıl Kasım ayında tamamlanarak ulaşıma açıldı. Ancak aradan geçen iki ayda yeni dökülen asfalt yolun büyük bir kısmı bozularak yer yer derin çukurlar oluştu. Yolun bazı bölümlerinde ise müteahhit firmanın çalışmaları yarım bırakması bölge halkının tepkisine neden oluyor. Ereğli-Çaylıoğlu arasındaki karayolunun Ova Köyü girişi, Ramazanlı Köyü'ne bağlı Zoroğlu Mahallesi'ne geçiş için yapılan köprünün altı ve Çaylıoğlu'na giriş kısımları yarım bırakıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik yol güzergahında 2 ay önce dökülen asfaltın bir çok bölümü de bozuldu. Duruma tepki gösteren araç sürücüleri "İki ay önce ulaşıma açılan yol şimdi kullanılamaz hale geldi. Yetkililerin bu yolu gelip incelemesini istiyoruz. Üzücü bir olay yaşanmadan bu yol üzerinde mutlaka önlem alınmalı. Çünkü yol güzergahında derin uçurumlar var. Hem karayollarının hemde özel idarenin güzergahta yapması gereken çalışmalar var" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   Başkan Kibar: "Geleceğimiz için geçmişimize sahip çıkıyoruz" - Haber
14:48   Yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ni coşturdu - Haber
14:47   Yahyalı Belediye Meclisi 2020' Nin İlk Toplantısını Yaptı - Haber
14:47   Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı - Haber
14:47   Yunusemre'den 2 mahallede kar temizleme çalışması - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:02:30