2 ay sonra sokağa çıkan İbrahim dede "özgürlüğün" tadını çıkardı

65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkması Uzun bir aranın ardından dışarıya çıkan vatandaşların güneşli havanın tadını çıkarması Vatandaşların ağaçların içinde oturup dinlenmeleri Şemsettin Yur ile röportaj İbrahim Yağcı ile röportaj Ali Akbalık ile röportaj Ağrı'da 2 ay sonra sokağa çıkan...

17.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:20
65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkması
Uzun bir aranın ardından dışarıya çıkan vatandaşların güneşli havanın tadını çıkarması
Vatandaşların ağaçların içinde oturup dinlenmeleri
Şemsettin Yur ile röportaj
İbrahim Yağcı ile röportaj
Ali Akbalık ile röportaj Ağrı'da 2 ay sonra sokağa çıkan İbrahim dede "özgürlüğün" tadını çıkardı
İbrahim Yağcı:
"Evde zaman geçmiyordu, 2 ay kolay değil. Yaşasın özgürlük, yaşasın Türkiye"
Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısıtlaması bulunan ve yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan İbrahim Yağcı, "Evde zaman geçmiyordu, 2 ay kolay değil. Yaşasın özgürlük, yaşasın Türkiye." dedi.
Kentte, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanların, bugün 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verildi.
Geçen hafta verilen ilk iznin ardından yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayanlar, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilip park ve caddelerde gezdi.
Maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşları ile buluşup sohbet eden vatandaşlar, daha çok yürüyüş yapıp yeşil alanlarda gezmeyi tercih etti.
65 yaş üstü vatandaşlardan İbrahim Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıktıkları için rahat ve huzurlu olduklarını ifade etti.
Sokağa çıkmalarına izin verilince gezdiğini ve insanlarla sohbet ettiğini anlatan Yağcı, "Evde zaman geçmiyordu, 2 ay, kolay değil. Yaşasın özgürlük, yaşasın Türkiye. Gerçekten de yaşasın Türkiye. Bu hastalıkta bütün dünyaya yardım eden bir ülke olduk. Bu da bizim için büyük nimettir. Kurallara uymak bizim için faydalıdır, başkaları için değil." dedi.
Ali Akbalık ise yıllar önce eşini kaybettiğini ve tek başına evde canının sıkıldığını ifade ederek, evden çıkabildiği için mutlu olduğunu vurguladı.
Şemsettin Yur da sokağa çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. 2 ay sonra sokağa çıkan İbrahim dede ’özgürlüğün’ tadını çıkardı

Kaynak: AA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Türkiye, Ağrı, Güncel, Haber

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