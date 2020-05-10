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2 ay sonra sokağa çıkan yaşlı çift, motosiklet çarpması sonucu yaralandı

2 ay sonra sokağa çıkan yaşlı çift, motosiklet çarpması sonucu yaralandıÇORUM'da yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çiftine motosiklet çarptı.

10.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:38
2 ay sonra sokağa çıkan yaşlı çift, motosiklet çarpması sonucu yaralandı
ÇORUM'da yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çiftine motosiklet çarptı. Yarlanan yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14: 00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serbest çifti tedavi altına alındı. Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Yaşlı çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 2 ay sonra sokağa çıkan yaşlı çift, motosiklet çarpması sonucu yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Serbest, Güncel, Haber

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