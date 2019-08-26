Haberler» Güncel» Haber

2 aydır, boynundaki camla yaşayan kedi kurtarıldı

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, sokak kedisinin yaklaşık 2 aydır boynunda taşıdığı cam kavanoz parçası, belediye ekipleri tarafından çıkartıldı.

26.08.2019 11:31 2 aydır, boynundaki camla yaşayan kedi kurtarıldı
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, sokak kedisinin yaklaşık 2 aydır boynunda taşıdığı cam kavanoz parçası, belediye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki sokak kedisini, yaklaşık 2 ay önce boynuna sıkışan cam kavanoz parçası ile gören vatandaşlar yardım etmek istedi. Ancak korkuya kapılan kedi kaçtı. Bir grup hayvansever, kedi için seferber oldu. Bulunup, yakalanan kedi, Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ne götürüldü. Kedinin boynundaki cam parça, müdahaleyle çıkarıldı. Bir süre gözetim altında tutulan kedi, doğal ortamına bırakıldı.



Çınarcık, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:23   İSTANBUL'DA BİR KOLEJ DAHA KAPANDI, ÖDEME YAPAN YÜZLERCE VELİ ORTADA KALDI
12:23   Kanserden oğlunu kaybeden baba, tümöre karşı savaşını bırakmadı
12:23   ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLI DAVASINDAN ASLA GERİ DÖNMEYECEK
12:22   Kanserden oğlunu kaybeden baba, tümöre karşı savaşını bırakmadı
12:22   Enerji bakanı dönmez: türkiye doğu akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek (1)
12:22   Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü açıldı
12:22   5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı