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2 aydır kayıp olan kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi

İstanbul'da yaklaşık 2 aydır kayıp olan Çinli kadının öldürüldüğü ortaya çıktı.

29.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:002 aydır kayıp olan kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi
'da yaklaşık 2 aydır kayıp olan Çinli kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının cesedine ulaşan polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31), 2 Ekim'de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından kendisi gibi Çin vatandaşı olan erkek arkadaşını arayarak kaza yaptığını söyledi. İddiaya göre telefon görüşmesi bir anda kesildi ve bir daha Çinli kadına ulaşılamadı. Lisha Yu'nun lokantacı olduğu öğrenilen erkek arkadaşı, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Lisha Yu'nun kaza yaptığı yer ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. , yapılan incelemeler sonucu Çinli kadının kaçırıldığını tespit etti. Bilecik'te bir çiftlik evine düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan incelemede ise Lisha Yu'nun cesedine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Yunus Emre Şeker/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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