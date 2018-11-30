30 Kasım 2018, 09:57
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2 Aylık Aradan Sonra Barışan Demet Akalın ve Okan Kurt'un Çıktıkları Tatilden İlk Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz Eylül ayında boşanan ve 2 aylık aradan sonra barışan Demet Akalın ve Okan Kurt'un barışma sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı.

6 buçuk yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında sonlandıran Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı. Dün barışma haberlerini onaylayan çiftten birlikte çekilen ilk fotoğraf ortaya çıktı.

BARIŞMA SONRASI İLK FOTOĞRAF

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının ulaştığı fotoğrafta Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin barışma sonrasında ilk görüntüleri ortaya çıktı.

MUTLU HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2 aylık aradan sonra aşklarına kaldıkları yerden devam eden Okan Kurt ve Demet Akalın'ın yüzlerindeki mutlulukta dikkatlerden kaçmadı.

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30 Kasım 2018 Cuma 09:57



YORUMLAR (9)
FLAUBERT: İnsanları Salak yerine koymaya Utanmıyorsunuz dimi ?
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BÜLENT ARSLAN: Parası olan işini bilir
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DENİZ: mal kaçırmak için ayrılmış olduğunu bilmeyen varmıydı ki ? kanundaki eksiklikten faydalanıyorlarr.
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ÇOCUK: herşeye ragmen iyi oldu.....çocukları var sonuçta...
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DOBRA: zor durumlardan kurtulmakta elimize kimse su dökemez
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