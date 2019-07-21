Haberler» Güncel» Haber

2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar

ADIYAMAN'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu.

21.07.2019 19:17 2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar
ADIYAMAN'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu. Bebeğin camiye bırakılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün gece geç saatlerde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazında Kap Camisi'ne gelen cemaat avluda bebeği gördü. Vatandaşlar ve cami imamı Fetih Erdil, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.  Kamera kayıtlarında biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevdikten sonra cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüntülendi. Polis, bebeği alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Ekipler 2 aylık olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Sabah, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:10   Gölde boğulan 2 kuzen toprağa verildi
20:10   7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (3)
20:10   Bakan Soylu, Van'da kurban vekaleti verdi
20:06   SPOR Beşiktaş - Kocaelispor maçından görüntüler
20:06   Edirne'de otomobil duvara çarptı 4 ölü, 2 yaralı
20:05   Manisa'da ikiz kardeşler sulama göletinde boğuldu
20:04   Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (5)