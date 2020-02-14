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2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı

KIRIKKALE'de, 2 aylık bebeğin şüpheli ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan annesi Ayşe S., mahkemece tutuklandı.

14.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:522 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı

KIRIKKALE'de, 2 aylık bebeğin şüpheli ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında 'da gözaltına alınan annesi Ayşe S., mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında 'de meydana geldi. Ayşe S.'nin 2 aylık kızı, evde ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunduğu öğrenilen Ayşe S. hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince 'Alt soya karşı kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ayşe S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kırıkkale, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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