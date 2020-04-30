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2 aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Nevşehir'de Sedat Doğan adlı vatandaş, iki aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

30.04.2020 23:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:20
Nevşehir'de Sedat Doğan adlı vatandaş, iki aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Edinilen bilgiye göre, Kavak beldesinde yaşayan Sedat Doğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak istedi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan ve bağışı ilgili hesaba yatırabilmek konusunda kendilerinden yardım talep eden Doğan'ı evinde ziyaret etti.
Doğan, zarf içindeki iki aylık emekli maaşını Açıkgöz'e teslim etti.
Açıkgöz, desteğinden dolayı Doğan'a teşekkür ederken, "Gönlü yüce, hayırsever Nevşehir'imizden Sedat Doğan abimize teşekkür ediyoruz. Rabbim hayrını kabul eylesin. Türkiye dünyaya uzanan yardım eli olduğunu her an gösteriyor. Bu millet bir oldukça her zorluğun üstesinden gelmiştir ve bu mücadelemizi de yine hep birlikte kazanacağız." dedi.
Açıkgöz'e ziyaretinde Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan da eşlik etti.
İlgili bankanın hesabına yatırılan bağışın makbuzunun daha sonra hayırsever Doğan'a ulaştırıldığı öğrenildi. 2 aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Sedat Doğan, Nevşehir, Güncel, Haber

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