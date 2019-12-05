2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, içki kadehiyle fotoğraf paylaştı

1 ay önce telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında hamile olduğunu duyuran oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, son paylaşımıyla tepki çekti. Geçtiğimiz günlerde oto hırsızlık şebekesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kocası gözaltına alınan Tanrıyar, dün akşam içki içerken fotoğraf paylaştı.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının hamile olduğunu ortaya çıkarmasıyla canlı yayına bağlanan Tanrıyar, müjdeli haberi şu sözlerle duyurmuştu: "6 haftalık hamileyim. Murat'la ben. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara 'Geciktim' dedim onlarda 'Hemen test yap' dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim."

KADEH FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeyi veren İpek Tanrıyar, dün akşam Instagram hesabından elindeki içki bardağıyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla paylaşan Tanrıyar'a tepki üstüne tepki yağdı.

"ACIMASIZ"

İpek Tanrıyar'ın paylaşımına kısa sürede tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcı Tanrıyar için "Acımasız" yorumunu yaptı. Tanrıyar ise tepki çeken paylaşımıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

EŞİ OTO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINDI

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yürütülen operasyonda, oto hırsızlık şebekesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçları bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çetenin 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.