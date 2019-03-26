Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti

Bursa'da, sokakta tartıştığı boşandığı eşi Özlem Meşeli'yi (38), 23 yerinden bıçaklayarak öldürüp, çantasını gasbetmekten tutuklu yargılanan Hasan Gündoğdu (45), cinayetten müebbet, gasp suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TAKİP ETTİ, 23 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, geçen yıl Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip ederek karşısına çıktı. Gündoğdu, Meşeli'yi 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli, hayatını kaybetti. Gündoğdu, eski eşinin çantasını da alıp, kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AVUKATININ SÖZLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Hakkında 'kasten öldürmek' ve 'yağma' suçlarından Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Hasan Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Gündoğdu, çiftin oğlu Ziya Gündoğdu, ölen Özlem Meşelinin kardeşi Cevdet Meşeli ile tarafların avukatları katıldı. Gündoğdu'nun avukatıBünyamin Aygece, eski savunmaları tekrarlayıp, sanığın tahrik altında suçunu işlediğini ifade ederek, "Ben sanığın yerinde olsaydım, öldürmeyebilirdim belki ama döverdim" dedi. Eski savunmalarını tekrarlayan sanık Hasan Gündoğdu, "Benim diyecek bir şeyim yok" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS YATACAK

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra Hasan Gündoğduya, 'kasten öldürmek' suçundan indirim maddelerini uygulamadan ömür boyu, gasptan ise 6 yıl hapis cezası verdi.

"NE PİŞMAN OLACAĞIM"

Daha önce tekstille uğraşan ve bir süre sonra işleri bozulunca iş yerini kapattığı öğrenilen Gündoğdu, polisteki ifadesinde, Özlem Meşeli'nin, erkek arkadaşı ile birlikte parasını yediğini, nispet yapar gibi de kendi oturduğu mahallede ev kiraladıklarını, bu yüzden tartışırken sinirlenip cinayeti işlediğini iddia etmişti.Gündoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Ne pişman olacağım, 10 milyon paramı yediler" demişti.

Kaynak: İHA