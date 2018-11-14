2 Ayrı İş Yerine Yapılan Baskınlarda Ruhsatsız Tabanca ve Tüfek Ele Geçirildi

2 ayrı iş yerine yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi Polis
, 2 ayarı iş yerinde 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 301 adet fişek, 175 adet havai fişek, 3 bin adet torpil ele geçirildi
VAN - Van
merkez İpekyolu
ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ayrı iş yerine yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 301 adet fişek, 175 adet havai fişek, 3 bin adet torpil ve değişik çapta malzeme ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Şerefiye
Mahallesi Ordu Caddesi
üzerinde 1, Bahçıvan Mahallesi Meydan 4. Sokak üzerinde 1 olmak üzere 2 iş yerinde yapılan arama yaptı. Bu iki iş yerinde yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 2 adet tüfek namlusu, 301 adet fişek, 175 adet havai fişek, 3 bin adet torpil, 2 adet pala (kesici alet), 1 adet kama, 240 paket üzerinde TAPDK
bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.A., Z.N., M.K. ve O.D. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:25