2. Başbuğ Türkeş
Kupası Türk Dünyası Hapkido Şampiyonası, Türkiye
'nin yanı sıra Afganistan
, Irak
ve Filistin
'den 411 sporcunun katılımıyla Adana
'da yapıldı.
Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) tarafından, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde Adana Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyona, Sarıçam
Asım Savaş Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Hapkido ustalarının büyük mücadele verdiği şampiyonada, Türkiye, tüm kategorilerde birinciliği elde etti.
Şampiyonada, müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve onur belgesi verildi.
Etkinliğe, Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Muzaffer Kılcak, Hapkido Adana İl Temsilcisi Metin Ufuk, MHP
Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı
, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül katıldı.
Adana,Başbuğ Türkeş
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:51