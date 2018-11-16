2. Başbuğ Türkeş Kupası Yarın Başlıyor

2. Başbuğ Türkeş
Kupası Türk Dünyası Hapkido şampiyonası yarın Adana
'da başlıyor. Türkiye
Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) faaliyet programında yer alan, 2. Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido Şampiyonası yarın Adana Asım Savaş Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak
, "Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz 2. Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido şampiyonamıza katılacak tüm sporcu ve idarecilerine başarılar dilerim" dedi. - İSTANBUL
Adana,Başbuğ Türkeş