2. Biga Belediyesi Kitap Fuarı Açıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Biga
Belediyesi Kitap Fuarı, okurla yazarları buluşturdu.
Biga Belediyesince geçen yıl düzenlenmeye başlanan kitap fuarı, Atatürk
Kültür Merkezinde ikinci kez kapılarını açtı.
Belediye Başkanı İsmail Işık
, açılışta yaptığı konuşmada, kitap fuarına 42 yayın evi ve 31 yazarın katıldığını söyledi.
Kültür ve sanat etkinliklerini çok önemsediklerini belirten Işık, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün bize gösterdiği muasır medeniyet seviyesine kültür sanat ve okuyarak ulaşabiliriz. Bigayı ve Bigalıları kitapla ve önemli fikir insanları ile buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.
Açılışa katılan yazar Altan Öymen
ise kitap fuarlarını, hem insanların bir araya gelmesi hem de okurun kitapla yazarla buluşması anlamında önemsediğini ifade etti.
Fuarda, açılışın ardından Selnur Aysever moderatörlüğünde, yazar Altan Öymen ve Özlem Özdemir söyleşisi düzenlendi ve Ali Lidar, Birol Tezcan, Başak Buğday ve Buket Uzuner
kitaplarını imzaladı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:33