2 Bin 300 Yıllık Şapkalar Yeniden Tasarlanıyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:00

ÖZGÜR ALANTOR - Ankara'nın Polatlı ilçesinde tamamlanan Gordion kazılarından çıkarılan yaklaşık 2 bin 300 yıllık heykellerin başlıkları yeniden tasarlanarak, Kastamonu'daki Şapka Müzesinde sergilenecek.Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Lale Özder, Kastamonu Şapka Müzesinin gönüllü danışmanlığını yaptığını söyledi.Sık sık Kastamonu'ya gelerek Şapka Müzesini ziyaret ettiğini anlatan Özder, "On yıldır Kastamonu Şapka Müzesi'ni geliştirmek ve zenginleştirmek için geliyoruz. Şapkanın tarihçesi ve Anadolu kadın başlıkları üzerine çalışmalar yapıyoruz." dedi."Bu yıl temamızı 'Gordion' olarak belirledik"Her yıl farklı konseptlerle çalışmalar yürüttüklerini belirten Özder, şunları kaydetti:"Polatlı Gordion'da Midas'ın mezar buluntularından çıkan ürünler var. Bu ürünlerin bazıları altın, bazıları toprak kaplar. Aralarında mermerden yapılan heykeller de bulunuyor. Bu heykellerin kafalarında mermerden başlıklar bulunuyor. Bu yıl temamızı Gordion olarak belirledik. Buradan çıkan şapka buluntuları üzerine çalışma yapmaya karar verdik."Müzeye, milattan önce kullanılan başlıkları da kazandıracak olmaktan heyecan duyduklarını ifade eden Özder, "Kazıdan çıkanlar Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesinde sergileniyor. Bu kalıntılar milattan önce 300'lü yıllara ait. Yani 2 bin 300 yıl öncesine ait başlıklar. 2 bin 300 yıl öncesine ait şapkaları yeniden tasarlayarak Kastamonu Müzesine kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Kendisinin 11 şapka tasarladığını aktaran Özden, şöyle devam etti:"Mermerden yapılan şapkaları ben de keçeden tasarladım. Heykellerin yüz uzunluğuna göre, yüksekliği tespit edip şapka formunu oluşturdum. Mermerlerin üzerinde bulunan çiçek, at nalı başta olmak üzere süslemelere şapkalarımızda yer verdik. Sonra bunları farklı modellere dönüştürdük. Öğrencilerim de bu konuda çalışmalar yaptı."Çalışmayı geliştireceklerini belirten Özder, "Öğrencilerimle birlikte bu çalışmayı çeşitlendireceğiz. Şu anda sergilenmesi yönünde çeşitli talepler var. Sergilenmesi bittikten sonra Kastamonu şapka Müzesine hediye edeceğim." şeklinde konuştu.Kastamonu Şapka MüzesiŞapka inkılabının Kastamonu'da ilan edilmesi nedeniyle 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Şapka Müzesi, sergilenen şapka ve başlıklarla dikkati çekiyor.Haftanın 7 günü ziyaretçilerini ağırlayan müzede, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit gibi devlet adamlarının yanı sıra Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Selda Alkor, Harun Kolçak ve Safiye Soyman'ın da olduğu ünlülere, modacılara, dünyanın farklı ülkelerinden kültürlere ait şapkalar sergileniyor.