Haberler » 3. Sayfa » 2 bin 338 litre kaçak alkol ele geçirildi - Haberler

2 bin 338 litre kaçak alkol ele geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yıl başı öncesi 2 bin 338 litre kaçak alkol ele geçirdi.

19.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:032 bin 338 litre kaçak alkol ele geçirildi
İl Komutanlığı ekipleri yıl başı öncesi 2 bin 338 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Uygur ve Sarıyar köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı yönünde istihbari bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, Uygur köyünde 7, Sarıyar köyünde 1 şahsın yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri 8 şüpheli şahsın konut ve eklentilerinde eş zamanlı olarak arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli şahıslar ile birlikte 2 bin 338 litre kaçak alkol maddesi, alkol üretiminde kullanılan 2 adet bakır damıtma düzeneği ile yine alkol imalatında kullanılan 22 kg anason tohumu ele geçirildi. 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu operasyonla birlikte Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir hafta içinde ele geçirdiği kaçak alkol miktarı toplam 4 bin 960 litre oldu. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan (Güvenlik Konseyi): Sistem artık ömrünü tamamladı - Haberler
11:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - Haberler
11:06 Belediyeye ait kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
11:05 Kayseri'deki asayiş olaylarında 261 kişi tutuklandı - Haberler
11:03 Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı - Haberler
10:24 Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, isim vermeden Arınç'ın damadını hedef aldı - Haberler
10:16 Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü - Haberler
10:06 FETÖ'cü şirket, Erdoğan'ın konutunun görüntülerini saat saat kaydedip arşivlemiş - Haberler
09:55 Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı - Haberler
09:25 Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza verildi, ehliyetine el konuldu - Haberler
19.12.2019 11:12:54