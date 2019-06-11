2 bin 500 çocuğa ücretsiz sinema bileti

Kaynak: İHA

Sepaş Enerji tarafından karnelerini alan çocuklara sinema bileti hediye edilecek.Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor. Bu yıl 4.'sü gerçekleşecek olan etkinlik kapsamında yaz tatiline çıkmaya hazırlanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki 2 bin 500 çocuğa sinema bileti hediye edilecek. Kocaelili çocuklar, biletlerini 15 Haziran tarihinde 41 Burda AVM'de kurulan Sepaş Enerji standından alabilecek.15 Haziran tarihinde Kocaeli'nde 41 Burda AVM'de, saat 11.00'de kurulacak Sepaş Enerji standına karnesini getiren çocuklar sinema biletlerini alabilecek. Öğrenciler, sinema biletlerini herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek. - KOCAELİ