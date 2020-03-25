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2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

25.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:42
İzmir 'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler : Menderes, İzmir, Güncel

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