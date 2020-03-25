2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
İzmir'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
25.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:42
İzmir 'in Menderes ilçesinde sanayi sitesindeki bir işletmede, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede U.D'nin sahte dezenfektan üretip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
İşletmede yapılan aramada, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ile 20 bin etiket ve farklı ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA