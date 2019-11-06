Haberler » Güncel » 2 bin 500 öğrenciden Ata'ya ziyaret

2 bin 500 öğrenciden Ata'ya ziyaret

Türkiye'nin dört bir yanından, 2 bin 500 Uğur Okulları öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

06.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:072 bin 500 öğrenciden Ata'ya ziyaret
Türkiye'nin dört bir yanından, 2 bin 500 Uğur Okulları öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de Uğur Okulları Genel Müdür Nevzat Kulaberoğlu ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu resmi törende, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı.

Nevzat Kulaberoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'nde kaleme aldığı yazıda şu satırlara yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Aziz Atatürk; Cennet vatanımızın çeşitli illerinden gelen 2 binden fazla öğrencimiz ve öğretmenimizle, aziz hatıranız önünde saygıyla, sevgiyle ve minnetle eğiliyoruz. Fikri hür, vicdanı hür nesilleri yetiştirmeyi şiar edinmiş bir kurum olarak, her daim ilkelerinizin izinden gitmeye, düşüncelerinizin ve ışığınızın bekçisi olmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizi ve tarihimizi yaşatacak geleceğimizin temsilcilerini yetiştirirken Milli Mücadele ruhu yolumuzu aydınlatacaktır. Bırakacağımız en büyük mirasın, ilim üreten nesiller olacağını biliyor ve her daim yolunuzu rehberimiz olarak alıyoruz. Çünkü 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'"


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:49 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
11:49 Zonguldak'ta sonbahar güzelliği
11:48 El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyor
11:48 Başkan Özdemir, temizlik işleri personeli ile buluştu
11:47 Malatya'da polis, eğlence mekanlarını denetledi
11:45 Son dakika: MSB: Teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleştirildi
11:32 Altunizade metrobüs durağında yine izdiham yaşandı! Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi
11:06 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:55 Avcılar'da hırsızlıkla suçlanan kadın, sokak ortasında çırılçıplak soyundu
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
6.11.2019 11:51:03