Bitlis Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
tarafından Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 öğrenciye çevre bilinci anlatıldı.
Kentteki okulları gezerek çeşitli konferanslar veren müdürlük personeli, öğrencileri çevre konusunda bilgilendirdi.
Bitlis- Tatvan
kara yolu üzerindeki El Eman Hanı mevkisinde de uçurtma şenliği düzenlendi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras
, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 5 Haziran
'da kutlanan Çevre Günü'nün Ramazan Bayramı
tatiline denk gelmesi nedeniyle etkinlikleri ertelediklerini söyledi.
Aras, şöyle konuştu:
"Okullarımızda 2. dönemin başından bu yana çevre bilincinin oluşturulması için bir çok etkinlik yaptık. Bugün de etkinliklerin devamı olarak 4 farklı okulumuzdan öğrencilerimizi okullarından alarak etkilik alanına taşıdık. Buradaki amacımız, çocuklarımıza henüz küçük yaşlarda çevre bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması ve aileden başlayarak, okul-aile ve veli üçgeninde çevreye duyarlı, çevreyi bir emanet olarak bilen, çevreyle bütünleşen bireylerin yetişmesini temin etmektir. Güzel bir ilgi var."
Kaynak: AATatvan
, 5 Haziran
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