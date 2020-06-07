2 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Adana kent genelinde 2 bin 500 polisin katıldığı, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği asayiş uygulaması yapıldı.

07.06.2020 02:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:47
Adana kent genelinde 2 bin 500 polisin katıldığı, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği asayiş uygulaması yapıldı.
Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleriyle zırhlı araç ve narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada 10 bin 774 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 10 şüpheli gözaltına alınırken sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 18 yaş altı 2 kişiye 1578 lira idari para cezası uygulandı.
6 bin 17 aracın da kontrol edildiği uygulamada 27 araç trafikten men edilirken çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet ele geçirildi. 159 sürücüye toplam 93 bin 295 lira ceza kesildi.
285 umuma açık iş yerinin de denetlendiği uygulamada 9 işletmeye toplam 19 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.
Araç ve iş yerlerindeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 66 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram esrar ele geçirildi. 2 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Elazığ’da, ABD’nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Haber
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Şırnak’ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Haber
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
ABD’de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı Haber
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Haberler››Güncel››2 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:41: Mali'de Fulani köyüne saldırı: 26 ölü - Haber 02:33: Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı - Haber 02:26: PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Haber 02:19: Kamerun yönetimi, gözaltındaki gazetecinin ölümünü teyit etti - Haber 02:15: Bakan Koca'dan balıkçılara 'sosyal mesafe' tepkisi: Rast gelmesin - Haber 00:39: Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı - Haber 00:19: Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti - Haber 20:38: Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı - Haberler 09:51: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü - Haberler