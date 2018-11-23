2 Bin 504 Engelli Memur Alımı İçin Tercihler 29 Kasım'da Başlıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, 2 bin 504 engelli memur alımı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin 29 Kasım tarihinde başlayacağını ve 7 Aralık
tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildiğini açıkladı. Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk
, adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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