2 Bin 550 Öğrenci Hayal Ettikleri Hediyelere Kavuştu



Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Hayallerim Bir Adım Ötede' projesi ile 2 bin 550 öğrencinin hayali gerçekleştirildi.

Proje uyarınca gelir düzeyi düşük ailelerin oturduğu Yeşilkent ile Tahtakale Mahallesi'ndeki ilkokullarda görevli öğretmenler, öğrencilerden hayallerini öğrenirken, hayal ettikleri hediyeyi okul numaralarını yazarak not etti. Not edilen bağlamadan, gitara, yataktan, çalışma masasına, scooter'dan oyuncağa kadar değişik hayalleri içeren liste, Avcılar'daki özel 'Kardeş okullara' iletildi. Buradaki öğrenciler, kura çekerek belirledikleri hiç tanımadıkları birer öğrencinin hayalini hazırladı. Üzerine notlar iliştirilen hediye paketleri, hayallerini yazan öğrencilerin eğitim gördüğü 5 okula götürülerek dağıtıldı.

1 YILDA 2 BİN 550 ÖĞRENCİMİZİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Başta Yeşilkent'teki Leyla Bayram ve Tahtakale Mahallesi'nde Şehit Şerife Bacı ile Necdet Semker İlkokulu olmak üzere 5 okuldaki minikler, hiç beklemedikleri bir anda hayal ettikleri başta oyuncak olmak üzere çeşitli paketlerini alınca büyük sevinç yaşadı. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, hediyelerin dağıtıldığı okullardan Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nda 680 öğrencinin tamamının hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Engin, "Projemizde öğrenci hediyeyi kimin verdiğini, diğer taraftaki öğrencimiz de hangi çocuğu sevindirdiğini bilmemesine büyük önem verdik. Hediyeyi veren veya alan öğrencilerimizin yüzünde gülücük oluşuyor. Bu yıl 2 bin 550 öğrencimizin hayali gerçekleşmiş oldu" dedi.

Okul Müdürü Aydın Gözüaçık da, proje kapsamında öğrencilerini sevindiren herkese teşekkür etti.

Kaynak: DHA