Haberler » Güncel » 2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele - Haber

2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele

MUŞ'ta etkili olan kar yağışının ardından Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmaya başladı.

29.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:49 2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele

MUŞ'ta etkili olan kar yağışının ardından Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmaya başladı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu 2 bin 600 rakımlı Üçevler grup köy yolunda 2 metreye yakın karı temizlemeye çalışan ekiplerinin çalışmalarını yoğun sis etkiledi.

'ta önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle merkeze bağlı 56 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipinin etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, merkezle bağlantısı kesilen köylerin yollarını açmak için çalışma başlattı. İş makineleri ve ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığı köy yollarının büyük bir bölümü temizlendi.

Ekipler, 9 köy ve 22 mezranın yolunun geçtiği 2 bin 600 metre rakımdaki Üçevler grup köy yolunda zor anlar yaşadı. 2 metreye ulaşan kar kalınlığının yanısıra yoğun sisin de etkili olduğu bölgede ekipler, yaklaşık 30 kilometrelik yolu açmak için uzun süre çalıştı. Zorlu geçen iki günün ardındann yolu kapanan 56 köyün merkezle yeniden bağlantısını sağladı.



Muş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:20   Dilenirken yakalandı, 'Beni bırakın' diye ağladı - Haber
10:20   Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
10:19   Tefecilik operasyonu - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
10:14   Traktörünü kepçeye çevirdi, kar nedeni ile kapanan yolları açmaya başladı - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
22:09   Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu - Haber
22:06   ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Haber
21:12   Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Haber
29.12.2019 10:23:36