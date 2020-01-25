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2 bin 600 rakımda eksi 15 derecede bir ömür boyu "evet" dediler

Sarıkamış Kayak Merkezinde 2 bin 600 rakımda eksi 15 derece soğukta bir ömür boyu evet dediler.

25.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:372 bin 600 rakımda eksi 15 derecede bir ömür boyu
Kayak Merkezinde 2 bin 600 rakımda eksi 15 derece soğukta bir ömür boyu evet dediler. Pistte evlenme teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Tarihi ve doğal güzelliğe sahip olan 'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi ilginç bir evlenme teklifine ev sahipliği yaptı. Kayak Merkezinde hizmet veren Kayı Resort otelde misafir gelen bir çift ilginç bir evlenme teklifine imza attı. Evlenme teklifi merasimini izleyen çiftin arkadaşları ve misafirlerde bu anlara tanıklık etti. Çiftin "Evet" sesi ile yapılan teklife kayak severler alkışlar ile destek verdi.

Mutluluğu ve yaşadığı heyecanı gözlerinden okunan çiftin çok uzun yıllar sonra hatırlayabilecekleri çok güzel bir anıları olduğunu dile getirdiler. - KARS

Bir Ömür Boyu, Sarıkamış, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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