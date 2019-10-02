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2 bin 667 metre rakımdaki köyde gravyer ve kaşar üretimi

KARS merkeze bağlı Boğatepe köyünde meşhur gravyer ve kaşar peyniri üretimi sona erdi.

02.10.2019 09:262 bin 667 metre rakımdaki köyde gravyer ve kaşar üretimi
KARS merkeze bağlı Boğatepe köyünde meşhur gravyer ve kaşar peyniri üretimi sona erdi. 2 bin 667 metre rakımdaki Boğatepe köyünde Mayıs ayıyla birlikte başlayan ve Eylül sonu itibariyle üretimi tamamlanan peynirler, üzere depolara kaldırıldı.
Kars'a 50 kilometre uzaklıkta 2 bin 667 metre rakımdaki Boğatepe köyündeki mandıralarda Mayıs ayıyla birlikte gravyer ve kaşar üretimi başladı. Köyün yaylasında beslenen büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütler, yaz boyunca gravyer ve kaşar peynirine dönüştürüldü. Mandıralarda üretilen peynirler depolara kaldırılırken, yeni üretimler için çalışmalar hızlandı. Köydeki mandıralar Eylül ayı ile birlikte üretime son verdi. Daha önce üretimi yapılarak depolarda dinlendirilen peynirler satış için raflara kaldırılırken yeni üretilen peynirler ise kalıplara konularak depolarandı.
Mevsimin son üretimi Haydar Koluçu'ya ait mandırada yapıldı. Çalışanların büyük bir titizlikle ürettiği peynirler kalıplara yerleştirildi. Yeni üretilen peynirler dinlenmek üzere depolardaki yerini aldı. Haydar Koçulu, "Kaşarın orijinal olmasının sebebi merada yayılan hayvanların sütünden yapılmasıdır. Sağlıklı ve temiz ortamda beslenen hayvanlardan alınan sütün tadı peynire ayrı bir lezzet katmaktadır. Kaşar peynirini kurallarına uygun yaptığın sürece beğenilmemesi mümkün değildir. Gravyerde de en fazla sütün ekşi olmamasına dikkat edilmelidir. Temizliği ve sütün inekten sağıldıktan sonra en kısa sürede kazana girmesine dikkat edilmelidir" dedi.
KÖYDE EKO MÜZE
Gravyer peyniri üretiminde öne çıkan Boğatepe köyünde 1880 yılında yapılan fakat uzun süre kullanılmayan mandıra, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği öncülüğünde köylülerce restore edilip müzeye dönüştürüldü. Eko müzede, kaşar kapları, ibreli teraziler, maya fıçısı, tuz kalıpları, levhalar ve daha birçok malzemeler yer alıyor. Kültürel mirasın tanıtılması ve yaşatılmasının hedeflendiği peynir müzesi, 2011'den bu yana aktif kullanılıyor.



Eylül, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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