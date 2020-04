2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi gün sayıyor

2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi gün sayıyorBaşakşehir Şehir Hastanesi korona virüsle mücadeleye güç katacak2 bin 682 yataklı dev hastane havadan görüntülendiHastanenin örnek oda ve yoğun bakım üniteleri görüntülendiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele edilen bu süreçte 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin mayıs ayında açılacağını açıkladı. Açılışa gün sayan hastanenin yoğun bakım üniteleri ve hasta odaları ise çekilen görüntülerle gözler önüne serilirken korona virüsle mücadeleye güç katacak olan dev hastanenin son durumu ise havadan görüntülendi. Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona salgınıyla mücadele edilen bu süreçte Başakşehir Şehir Hastanesi'nin mayıs ayında açılacağını açıkladı. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek. Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan hastanenin yoğun bakım üniteleri ve hasta odaları ise çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. 10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yapı, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olacak. Dev hastanenin temelinde bulunan sismik izolatörler sayesinde hastanede deprem anında bile ameliyatlar aksamadan devam edecek. Açılışa gün sayan şehir hastanesi ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerle hastanenin son durumu da gözler önüne serildi.Hastane inşaatında 10 Eyfel Kulesi ağırlığına eş değer demirDev hastane projesiyle ilgili ilginç detaylar da dikkat çekiyor. Hastane projesi kapsamında toplamda 95 bin ton demir kullanımı planlanırken bu rakam 10 tane Eyfel Kulesi ağırlığına eş değer, bina içinde ve cephede kullanılan toplamda 400 bin metrekare seramik malzemesi ile 50 futbol sahasını kaplamaya yetecek miktarda seramik oluşuyor. Ayrıca, proje kapsamında kullanılması planlanan toplamda 12 bin kilometre kablo yaklaşık olarak dünyanın çapına denk geliyor. Proje kapsamında toplamda 1 milyon metreküp beton kullanılırken bu rakam dünyanın en yüksek binası Burj Al Khalifa'da kullanılan betonun 3 katını oluşturuyor."Yaklaşık 65 bin kişi günlük olarak hizmet alacak"Korona virüsle mücadeleye de büyük katkı sağlayacak olan hastane hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Çok müthiş bir bina. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği dünyada örnek alınan projeler, milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bizim tahminimiz on bin kişi çalışacak, yaklaşık 65 bin kişi günlük olarak hizmet alacak, 80-90 bine kadar günlük kapasiteye sahip. 2 bin 682 yataklı, 89 tane ameliyathanesi olan gerçekten sağlık anlamında şaheser bir bina" dedi."Burası Türkiye'nin mükemmelliyet merkezi olacak"Projenin kamu özel ortaklığıyla ilerleyeceğini ifade eden Memişoğlu, "Bu kamu özel ortaklığı bir proje, tamamen devletin hekimleri ve Sağlık Bakanlığı'nın çalışanları burada sağlık hizmeti sunacaklar. Onun haricinde destek hizmetleri dediğimiz temizlik, güvenlik, sekretarya, teknik hizmetleri bu binayı yapan tarafından yürütülecek ve bunun sorumlusu tamamen o olacak. Tamamen ücretsiz, buraya gelen herhangi bir vatandaş cebinden tek kuruş dahi para ödemeyecek. Dünyada örnek hastaneler bunlar, bir hastaneyi kapatıp da buraya taşınmayacağız. Burası Türkiye'nin mükemmelliyet merkezi olacak. Her şey yapılabilir bir hastane, yaklaşık 950 bin metrekare sadece kullanım alanı olan bir hastane. Burada 8 tane blok var, 6 blok ana binada 2 blok da psikiyatri ve fizik tedavi ayrı blok şeklinde olacak" diye konuştu."Dünyanın en büyük hastanelerinden birisi"Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan hastanede deprem anında ameliyatların devam edeceğini belirten Memişoğlu, "Hastanenin altında depremde ameliyat yapabilecek olan şekilde olan sistemler var. Deprem aşamasında dahi içeride ameliyat yapılabilir hastaneler bunlar, Fiziki olarak gerçekten dünyanın en büyük hastanelerinden birisi, biz içini de inşallah dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan alanlar haline getireceğiz. Kalp naklinden akciğer nakline yanıktan yeni doğan yoğun bakımına kadar bu hastanede dünyada yapılan her şey yapılabilir hale gelmiş olacak. Üstelik tek bir kampüs içinde, sağlık da dünyada lig atlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA