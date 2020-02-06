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2 bin 900 rakımda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Tunceli'de kış tırmanışı yapan sporcular, 2 bin 900 rakımlı zirvede, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

06.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:582 bin 900 rakımda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
'de kış tırmanışı yapan sporcular, 2 bin 900 rakımlı zirvede, ve 'daki depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli İl Temsilciliği tarafından Nazımiye İlçesi ile Bingöl sınırında bulunan 2 bin 900 rakımlı Sülbüs Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. 7 kişinin katıldığı ve 6 buçuk saat süren tırmanışın sonunda zirve yapan sporcular, burada Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli İl Temsilcisi İskender Doğan, gerçekleştirdikleri kış tırmanışını depremde hayatını kaybedenler anısına yaptıklarını söyledi. - TUNCELİ

Malatya, Tunceli, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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