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2 bin adet saman balyası kül oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saman balyası yangınında 2 bin balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi.

27.08.2019 10:22 2 bin adet saman balyası kül oldu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saman balyası yangınında 2 bin balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını başka bir alana sıçramadan kontrol altına alırken, yanan balyaların toplam piyasa değerinin en az 20 bin lira olduğu öğrenildi.

Olay dün Lüleburgaz'a bağlı Seyitler köyünde meydana geldi. Köyde hasat sonrası toplanan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bir anda balyaları sardı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Lüleburgaz itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını başka bir alana sıçramadan söndürürken, saman balyalarının 2 bin adedinin yandığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili 20 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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