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2 bin bağ ot alev alev böyle yandı

2 bin bağ ot alev alev böyle yandıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 2 bin bağ ot alev alev yandı.

21.09.2019 15:43
2 bin bağ ot alev alev böyle yandı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 2 bin bağ ot alev alev yandı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Ali İrinç'e ait 2 bin bağ ot, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin bağ ot kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
2 bin bağ ot alev alev böyle yandı

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA

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