20.06.2019 14:14
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2 bin kınalı keklik doğaya salındı

Doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı.

Doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamındaUşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı.
Tarım ve Orman BakanlığıDoğa Koruma ve Milli ParklarGenel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen kınalı keklikler,Uşak'ınKarahallıilçesi Cilandras mevkisine getirildi.
Uşak ValisiFunda Kocabıyık, Karahanlı KaymakamıÖnder Çengel,KarahallıBelediye BaşkanıAli Topçu,Doğa Koruma ve Milli ParklarUşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin'in katıldığı etkinlikte kınalı keklikler yaban hayatına bırakıldı.
ValiFunda Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada, yaban hayatının zenginleşmesi için bırakılan kekliklerin aynı zamanda kene ve süne zararlısı ile mücadelede fayda sağladığını belirtti.
Bölgeye bugün 400 keklik bırakıldığını, il genelinde de 4 ayrı noktada toplam 2 bin kekliğin doğaya salındığını kaydeden Kocabıyık, yaban hayatının korunması gerektiğine dikkati çekti.
Doğa Koruma ve Milli ParklarUşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin de nesli tehlike altına giren ve sayısı azalan hayvanların sayılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.2 bin kınalı keklik doğaya salındı
Kaynak: AA
Funda Kocabıyık,Doğa Koruma ve Milli Parklar,Uşak,Güncel

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