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2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR

Zeybek oyunundan drone görüntüleri Ödemiş Halk Eğitim Merkezi, Müdürü Mehmet Bakırlı konuşması Halk Eğitim Merkezinin müdür yardımcılarından Ali Çelik konuşması Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde projeyi ortaya çıkaran Müzik öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramında...

29.10.2019 18:082 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR
Zeybek oyunundan drone görüntüleri
Ödemiş Halk Eğitim Merkezi, Müdürü Mehmet Bakırlı konuşması
Halk Eğitim Merkezinin müdür yardımcılarından Ali Çelik konuşması
Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde projeyi ortaya çıkaran Müzik öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı konuşması
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ödemiş İlçesinde Halk Eğitim Merkezinin organize ettiği etkinlikte, ilçenin Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak, Merkezin 22 usta öğretici eşliğinde, zeybek gösterisi oynandı. Halk Eğitim Merkezinde zeybek oyunu için 1 aydan beri süren çalışmalar sonucunda kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hep birlikte bu coşkuyu yaşadılar.

Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

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