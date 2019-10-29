2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR

Zeybek oyunundan drone görüntüleri Ödemiş
Halk Eğitim Merkezi, Müdürü Mehmet Bakırlı konuşmasıHalk Eğitim Merkezinin müdür yardımcılarından Ali Çelik konuşmasıÖdemiş Halk Eğitim Merkezinde projeyi ortaya çıkaran Müzik öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı konuşması
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ödemiş İlçesinde Halk Eğitim Merkezinin organize ettiği etkinlikte, ilçenin Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak, Merkezin 22 usta öğretici eşliğinde, zeybek gösterisi oynandı. Halk Eğitim Merkezinde zeybek oyunu için 1 aydan beri süren çalışmalar sonucunda kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hep birlikte bu coşkuyu yaşadılar.