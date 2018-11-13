2 Bin Rakımlı Yayladaki Kayak Merkezi Turizme Katkı Sunacak

Ordu
'nun Kabadüz
ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası
'nda inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi
'nin, kent turizmine önemli ölçüde katkı sunması bekleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle yapımına 2009'da başlanan kayak merkezi, 25 Kasım 2017'de düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Yaklaşık 650 dönüm alan üzerinde, 40 milyon lira harcanarak tamamlanan merkezin işletmesi 4 yıllığına Türkiye
Kayak Federasyonuna devredildi.
Türkiye'de denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birisi olma özelliğini de taşıyan tesisin, günde 3 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin, Türkiye'de denize ve havalimanına en yakın tesislerden birisi olduğunu kaydederek, projenin kayakseverlere hizmet için hazır olduğunu söyledi.
Kayak tesisinin son testlerinin yapılıp tamamlandığı bilgisini veren Tekintaş, bölgenin kar tutmaya başlamasıyla birlikte vatandaşların buradan yararlanabileceğinin altını çizdi.
Kayak merkezinde mevcut haliyle iki pist bulunduğunu, bunun yanı sıra üçüncü bir pistin yapımına daha başlanıldığını bildiren Tekintaş, bu pistin de bitmek üzere olduğunu aktardı.
Tekintaş, kayak tesisinin olduğu bölgeye iş adamlarının katkılarıyla otel yapılacağını dile getirerek, "Dolayısıyla Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ni tam anlamıyla bu kış kullanıma hazır haline getiriyoruz. Biz hazırız, karın yağmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz." dedi.
Kayak merkezinin kentin tanıtımına önemli oranda katkı sunacağının altını çizen Tekintaş, "Bu tesis başta ilimiz olmak üzere bölgenin turizm potansiyeline önemli ölçüde katkı sunacaktır. Bu potansiyelin harekete geçmesiyle hedefimiz yayladaki yatırım miktarını ve buna paralel olarak istihdamı da artırmak." diye konuştu.
Tekintaş, kayak tesisine ulaşımı kolaylaştırmak ve konforlu bir yolculuk için yayla yolundaki genişletme ve asfalt çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.