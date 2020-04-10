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2 bin sağlık çalışanı için hazırladığı pastayı hastane hastane dolaşıp dağıttı

Antalya'da pasta imalatı yapan bir firma, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına moral olması için 2 bin kişilik pasta hediye etti.

10.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:27
2 bin sağlık çalışanı için hazırladığı pastayı hastane hastane dolaşıp dağıttı
Antalya 'da pasta imalatı yapan bir firma, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına moral olması için 2 bin kişilik pasta hediye etti. Yaş pastalar özel paketlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kepez Devlet Hastanesi çalışanlarına teslim edildi.

Sahil Antalya Konyaaltı Yaşam Parkı içinde faaliyet gösteren Le Ciel Vanille Tatlı ve Pasta Çeşitleri İmalatı ile Real Şevket Group, korona virüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarını unutmadı. İş yeri sahipleri Fatima Sadkova ve Raşit Şevket sağlık çalışanlarının böylesine yoğun, yorgun günlerinde kendilerine Türk halkı olarak yanlarında olduklarını hatırlatmak için böyle bir jest yaptıklarını söyledi.

"Doğum günlerini kutlayamıyorlar"

Bu mücadelede sağlık çalışanlarının hastalar ve Türk halkı için canlarını feda ettiğini belirten Raşit Şevket, "Gece gündüz, tatil demeden büyük bir özveriyle insanları sağlığı için 24 sata mesai harcayan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcıları en büyük risk grubunu oluşturuyor. Bazılarının kendilerinin ve çocuklarının doğum günü var kutlayamıyorlar. Hastalar ile temasta olan sağlıkçıların çoğu evine gidemiyor. Aileleri ile online iletişim kurmak zorunda kalıyor. Onların bu mücadelesi ve çalışmasının karşılığı ödenmez. Tüm sağlık çalışanlarımıza destek olmak istedik, moral vermek istedik. Yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Yaşam
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