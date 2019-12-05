2 bin yabancı alım için geldi…

Sektörün 'potansiyelini keşfedeceğini' belirten FESPA Başkanı Christian Duyckaerts, "Fuar yerli katılımcılarla uluslararası müşterileri buluşturacak" dedi...

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının tüm yeniliklerinin bir arada sergilendiği Avrasya'nın en büyük fuarı FESPA Eurasia 2019 kapılarını ziyarete açtı. Sektörün yıl boyunca heyecanla beklediği fuar, 9 ve 10. salonlarda 8 Aralık akşamına kadar 10 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaparak rekor kıracak. Türkiye'nin sektör liderleri ve küresel markalardan oluşan 500'den fazla marka, yeni teknolojilerini ve en yeni uygulamalarını FESPA Eurasia'da sergileyecek.

FESPA Eurasia 2019'un açılışı, FESPA Başkanı Christian Duyckaerts, FESPA İngiltere ve FESPA Eurasia yönetim kurulu ile Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) yönetim kurulunun katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı. Açılışta konuşan FESPA Başkanı Christian Duyckaerts, "FESPA olarak dünyada 60 bine yakın baskı uzmanını temsil ediyoruz. FESPA Eurasia ile yerli katılımcıları uluslararası müşterilerle buluşturarak yeni iş imkanları oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel ise yüzde 100 doluluğa ulaşan fuarın sektörün en önemli etkinliği olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu yılı 10 bin kişilik rekor katılımla tamamlayacağız. Katılımcılar sektördeki en son yenilikleri keşfederek en iyi yatırım kararını alma şansı yakalayacaklar. Yerli katılımcılar bölge ülkelere açılma ve uluslararası müşterilere ulaşma imkanıyla verimli bir fuar geçirecekler. Öncelikli hedefimiz iç piyasayı canlandırmak ve sektörün ihracat hacmini artırmak olacak."

Dünyada bir ilk: 1 milyon swarovski taş kaplı otomobil

FESPA Eurasia 2019 kapsamında katılımcı ve ziyaretçiler için özel sürpriz etkinlikler düzenleniyor. Geleneksel hale gelen World Wrap Masters araç kaplama yarışması en iyi uygulamacıları ödüllendiriyor. Print Make Wear (PMW) canlı tekstil atölyesi ise bilgilendirici içeriklerle katılımcıları eğitiyor. Dünyada ilk kez uygulanan kaplama çalışmalarıyla öne çıkan GMG Garage ise dünyada yine bir ilk olan aracını görücüye çıkarıyor. Yapımı 3 ay süren 1 milyon swarovski taştan oluşan kaplamaya sahip otomobil fuarda büyük ilgi topluyor. Toplam 8 kilometre uzunluğunda taşla kaplanan aracı kaplama maliyeti 250 bin TL'yi buluyor. 750 bin TL'lik otomobile uygulanan kaplama ile toplam maliyet 1 milyon TL'ye denk geliyor.

Kimler var?

FESPA Eurasia, 7. buluşmasında rekor ziyaretçi sayısına ulaşacak. Katılım alanında yüzde 100 dolulukla kapılarını açan FESPA Eurasia'da, Mimaki Eurasia, Lidya Grup, SDS, Mat Kağıt, Promakim, Optimum Digital Planet, Pimms Group, Folpa, Karya Tekstil, Effe Makine, İstanbul Reklam, Brother, Dupont, ROK Makina, OKI, Zenit LED, Fujifilm gibi sektör liderleri en yeni ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Fuar, 2019 yılı boyunca heyecanla beklenen birçok lansmana da ev sahipliği yapıyor.

1.5 milyar dolarlık hareket

FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici, endüstriyel reklam ve baskı dünyasının merakla beklediği fuarın iç piyasayı hareketlendirirken ihracatı artıracağını vurguladı. Avrasya Bölgesi'nin en büyük buluşması olan fuarın sektöre 1.5 milyar dolarlık hacim katacağını belirten Binici şöyle konuştu: "Bulunduğumuz coğrafyanın en önemli fuarı olan FESPA Eurasia ile katılımcı firmalarımızı Avrasya'daki baskı uzmanlarıyla buluşturuyoruz. İhracata yönelik stratejiler sunarak yerli katılımcıların yurtdışına açılmasına destek oluyoruz. Bu yıl da sektörde trendleri belirleyeceğiz. Avrasya Bölgesi'nden gelen 2000'den fazla uluslararası ziyaretçi Türkiye'den alım yapacak. 4 günde sektörün en iyi markalarıyla alıcıları İstanbul'da buluşturarak tüm Avrasya bölgesine hareket katacağız" dedi.

İhracat masaya yatırılıyor

FESPA Eurasia kapsamında katılımcıları ihracata teşvik etmek için ücretsiz e-ihracat seminerleri de düzenleniyor. 6-7 Aralık'ta fuar alanında Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) ve Worldef işbirliğiyle düzenlenen seminerlerde sektörün önemli isimleri; e-ihracatta stratejik yönetim, e-ticaret altyapısı, devlet teşvikleri, sınırötesi pazar raporu gibi konularda dinleyicilere bilgiler veriyor.

Kimler ziyaret ediyor?

FESPA Eurasia Fuarı, Avrasya bölgesinde faaliyet gösteren geniş format baskı uzmanları, serigraf baskı uzmanları, endüstriyel reklamcılar, açık hava reklamcıları, reklam ajansları, araç kaplama uzmanları, marka temsilcileri, pazarlama uzmanları, grafikerler, iç mimarlar, desinatörler, hazır giyim üreticileri gibi birçok profesyonel tarafından ilgiyle takip ediliyor.

7.5 milyar dolarlık ekonomi

FESPA Eurasia bu yıl kullandığı 'Potansiyelini Keşfet' sloganı ile, baskı ve endüstriyel reklam camiasının doğru zamanda doğru kararlar alabilme, trendleri takip edebilme ve çağı yakalama becerilerini geliştirerek gerçek iş potansiyelini keşfetmesinin; yeni alanlarda yeni işler yaratabilmesinin önünü açmayı hedefliyor. 2017 rakamlarına göre 7.5 milyar dolara yakın bir büyüklüğe sahip olan baskı sektöründe FESPA Eurasia'nın hedefi, baskılı işlerin talebini artırarak baskı sektörünün iş hacmini daha da genişletmek.