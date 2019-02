2 Bin Yıllık Hypaipa Antik Kenti Çöp İçinde

Kaynak: İHA

Ödemişli dağcılar, her hafta sonu yaptıkları doğa yürüyüşünü, bu hafta Lidyalılar döneminden kalma antik Hypaipa kentine yaptı. Ödemiş'e 6 kilometre uzaklıktaki tarihi kente yürüyen Ödemişli dağcılar, gördükleri manzara karşısında hayrete düşerken, her yerde çöplerin olması dağcıları şaşırttı.Ödemişli dağcılar, bu hafta Lidyalılar döneminden kalma antik Hypaipa kentine bir ziyaret yaptı. Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen programda dağcılar, rehber eşliğinde tarihi alanları gezdi ve 2 bin yıllık geçmiş bulunan bölge hakkında bilgi aldı."Buranın acilen önce çevre temizliğinin yapılması arzumuzdur"Dağcılar, bölgede çöplerin dolu olmasına ise oldukça şaşırdı ve üzüldü. Hypaipa Antik Kenti'nin sanılandan çok daha geniş bir alana yayıldığı ve kalabalık bir nüfusa sahip olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Veli Sevin, "Yapılan araştırmalar sonucunda Roma imparatorluk çağında yaklaşık 10 hektarlık bir alan kaplayan kenti, Bizans İmparatorluğu döneminde en az beş kat büyüyerek 50 hektar genişliğe ulaşmış. Kalın surlarla çevrili kentin doğu uçtaki kale tepesinin batı etekleri üzerine teras halinde yayıldığı görülüyor. 19. yüzyıl başlarında Ödemiş'te yaşayan Rumlar tarafından sonraları 'İyi Sinema' adını alacak bir kilisenin yapımı için taş ocağı olarak kullanılıp yıkılan büyük tiyatro binasının yeri belirlendi. Bulgular topografik haritalar üzerine işlenerek antik kentin planı şekillenmeye başladı. Elde edilen arkeolojik veriler ileri ki yıllarda yapılması düşünülen arkeolojik kazı için bir alt yapı oluşturma amacını taşıyacak. Yapmış olduğumuz bu kültürel gezimizde ne yazık ki tarihi miraslarımızı yeterince değer verilmediğini, çöplerle doldurulduğunu, kendi kaderlerine terk edilerek yok edilmeye bırakıldığını üzüntüyle gördük. Buranın acilen önce çevre temizliğinin yapılması ve arkeolojik kazıların bir an önce yapılarak gelecekte bu yöremizi Efes gibi turizm alanında görmek en büyük arzumuzdur" dedi. - İZMİR