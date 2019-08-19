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2 bin yıllık olduğu sanılan 2 ayrı kitabe ele geçirildi

İZMİR'in Menemen ilçesinde yapılan operasyonda, 2 bin yıllık olduğu düşünülen 2 taş kitabe ele geçirildi.

19.08.2019 12:12 2 bin yıllık olduğu sanılan 2 ayrı kitabe ele geçirildi
İZMİR'in Menemen ilçesinde yapılan operasyonda, 2 bin yıllık olduğu düşünülen 2 taş kitabe ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Menemen'in Seyrek Mahallesi'nde bazı kişilerin elinde tarihi eser bulunduğu ihbarı alan İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çiğli ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen cuma günü saat 19.00 sıralarında harekete geçerek, operasyon yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 bin yıl öncesine ait olduğu sanılan 2 kitabe ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ö., S.Ö., Ö.İ. adlı 3 zanlı gözaltına alındı. Ele geçen eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.



Jandarma, Menemen, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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