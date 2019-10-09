Haberler » Güncel » 2 bin yıllık tarihi eser, magandaların hedef tahtası haline geldi

2 bin yıllık tarihi eser, magandaların hedef tahtası haline geldi

BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri olan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası halnina geldi.

09.10.2019 14:002 bin yıllık tarihi eser, magandaların hedef tahtası haline geldi
BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri olan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası halnina geldi. Dikilitaşın üzerinde bulunan çok sayıda mermi deliğini görenler, duruma tepki gösteriyor.
İznik ilçesinde, MS 1. yüzyılda Roma'nın soylularından Cassius Philiscus adına yaptırılan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası haline geldi. Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında, çok sayıda mermi deliğine rastlandı. Ateş edilerek tahrip edilen eseri gören bölge halkı ise duruma tepki gösterdi. Bölge sakinlerinden Eşref Kuş, "Bunu yapanlara yazıklar olsun. Hedef tahtası yapmışlar. Tarihimizi yıkmaya çalışmışlar" dedi. Hayrettin Öğren ise "Dikilitaş eskiye dayanan bir eser. Hedef alınmış, kurşunlanmış. Biz gelen turistlere burayı gösteriyoruz. Bu saldırıyı yapanları kınıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan jandarma ekipleri, dikilitaşı hedef tahtası haline getiren kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.



Dikilitaş, İznik, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Almanya'da sinagog önünde silahlı saldırı: 2 ölü
14:38 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 2019
14:38 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda...
14:38 Sosyal medya ve selfıe modası diş estetiğine ilgiyi arttırdı
14:33 HRÜ öğrencileri ödül aldı
14:38 Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele
14:31 Kadınlar Nezihe Meriç'in kitabını konuştu
9.10.2019 14:39:47