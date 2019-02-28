28 Şubat 2019, 12:57
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2 Buçuk Tonluk Kablo Çalıp Kayıplara Karıştılar

2 Buçuk Tonluk Kablo Çalıp Kayıplara Karıştılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 buçuk tonluk kablo çalındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 buçuk tonluk kablo çalındı. Jandarma ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık, Kaynarca İlçesi Ömerağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan elektrik hattından 2 buçuk tonluk kablolar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Jandarma ekipleri piyasa değeri 176 bin TL olan kabloları çalan hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. - SAKARYA Jandarma, Sakarya, Kaynarca, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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