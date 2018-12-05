Network Fuarcılık ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "2. Bursaf Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" başladı.
Fuarın, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleşen açılışında konuşan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker
, bu yılki 8'inci fuarlarını yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Eker, fuarda 46 firmanın ve yaklaşık 40 ilden sektör temsilcisinin yer aldığını kaydetti.
Bir sonraki fuarda hedeflerinin yurt dışından alıcı getirmek olduğunu vurgulayan Eker, "Bunun dışında fuarımıza 'merdane' dediğimiz erkek ayakkabılarını getirip deri sektörüne destek vermek, amacımız olacak." diye konuştu.
"Amacımız ihracat olmalı" Türkiye
Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da ayakkabıcılık sektörü olarak ihracata yönelmeleri gerektiğini dile getirdi. "Ayakkabı sektöründe ihracata yönelmez ve ihracat yapamazsak kendimizi çok fazla başarılı olmuş sayamayız." diyen Aydan, şöyle konuştu:
"Çünkü bugün önümüzde Çin
gibi devasa bir ülke var. Dünyaya hakim olmuş. Niye olmuş? İhracattan olmuş. Bizim amacımız da ihracat olmalı. Yaptığımız ürün ve malzemeleri dış pazara sunabilmeliyiz. Bugün devletimiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ihracata, dış ticarete inanılmaz derece önem veriyor. Bu desteği arkamızda hissettiğimiz için bunu yapabilmeliyiz. Bunun için de federasyon olarak sektörümüzde ihracata yönelen bütün arkadaşlarımıza destek olmaya hazırız."
"Burada bir değil onlarca hikaye yazacağız"
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
ise deri ve ayakkabıda çok daha iyi aşamalara el birliğiyle geleceklerini söyledi. Fuarın tanıtılması için çaba göstereceklerini anlatan Aktaş, şunları ifade etti:
"Biz burada bir değil onlarca hikaye yazacağız inşallah. Ama buna buradaki tüm paydaşların inanması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Venezuela
'ya gezmeye gitmedi. Arjantin
'e tatile gitmedi. Bizim TİKA, Sudan
, Balkanlar, Kafkaslar'da yaptığı yatırımları birileri alkışlasın diye yapmadı. Artık bütün dünyayı gören, bütün dünyayı kendisine pazar edinmiş bir Türkiye var. O yüzden de her firma ve üreticimizin kendini bu platformda sorgulaması lazım. Dünya vitrinine çıkacak şekilde kendisini geliştirmesi lazım. İnanıyor ve ümit ediyorum ki o zaman gerçek manada tüm dünyada ticaretimizi geliştiren bir ülke haline dönüşürüz."
Konuşmaların ardından, ayakkabı ve deri sektöründeki trendlerin yer aldığı, firmaların yeni koleksiyonlarını tanıtacakları fuarın açılış kurdelesi Aktaş ve beraberindekiler tarafından kesildi ve stantlar gezildi.
Fuar, 8 Aralık
'ta sona erecek.
İhracat,Mustafa Kemal Atatürk,Merinos
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:02