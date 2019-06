2. Büyükçekmece Körfez Açık Su Yarışları, Gürpınar'da yapıldı

Bu sene ikincisi düzenlenen Büyükçekmece Körfez Açık Su Yarışları, 97 sporcunun katılımıyla yapıldı. Büyükçemece'den start alan sporcular, 5 bin metre parkur sonunda Gürpınar 'da bitiş noktasına ulaştı.Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü'nün organize ettiği 2. Büyükçekmece Körfez Açık Su Yarışları, İstanbul'da gerçekleştirildi. Mimarsinan sahilinden start alan 97 yüzücü, 5 bin metrelik parkurda kulaç attı ve finiş noktasını Gürpınar'da gördü. Yarışların sonunda erkeklerde 1.11.32'lik derecesiyle Alper Gezmiş birinci olurken, 1.14.18'lik derecesiyle Hasan Bedirhan Karabağ ikinci, 1.19.26'lik derecesiyle Sabahattin Bağbatur üçüncü oldu.Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne Duygu Özdemir, 1.18.21'lik derecesiyle çıktı. Özdemir ayrıca genel klasmanda da üçüncü oldu. Kadınlarda ikincilik 1.38.58 ile Eda Sayın'nın, üçüncülük ise 1.40.52'lik derecesiyle Raha Akhavan-Tabataei'nin oldu.Yarışta erkeklerde birinci olan Alper Gezmiş, "Tahminimden zordu. Özellikle son 1 km inanılmaz dalga vardı. Ama özellikle temiz denizlere ilgi çekmek istiyorum. Çok pisti denizimiz ama organizasyon ve komiteye de çok teşekkür ederim" derken, kadınlarda birincilik kürsüsüne oturan Duygu Özdemir ise "Güzel bir yarıştı, parkur olarak çok güzel. Bu denizleri güzel bir şekilde kullandığımız zaman güzel organizasyonlar çıkabiliyor. Böyle organizasyonların artmasını diliyorum. Ülkemizde de Açık Su Sporu'nun gelişimine katkı sağlıyor. O yüzden mutluyum" şeklinde konuştu.Başkan Vanlı: "Şehrimizde sporun ön plana çıkması için gayret edeceğiz"Organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı ise, "İstanbul'umuza çok güzel, çok ciddi ve uluslararası hüviyet kazanacak bir yarış kazandırmaktan dolayı sevinçliyiz, gururluyuz. Katılan tüm sporcularımıza, destek veren tüm resmi kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sporcularımız Mimar Sinan - Gür Pınar sahili arasında 5 bin metrelik mesafeyi yüzerek geçtiler. Ülkemiz çok güzel, İstanbul'umuz çok güzel ve bu etkinlikleri arttırarak devam ettireceğiz. İstanbul'umuzun 6 tarafı denizle çevrili, sadece 3 tarafı değil. Bu yarışma ve bundan sonra gelecek olan etkinliklerimizde şehrimizde sporun, sağlığın ve fair-play'in ön plana çıkması konusunda gayretlerimize devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.Hattatoğlu: "Organizasyonumuz gün geçtikçe daha iyi olacak"Yarışlarda kulaç atan Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü antrenörlerinden Av. İrfan Hattatoğlu, Körfez yarışlarını ulusal bir platforma taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bir organizasyon. Büyükçekmece parkuru güzel bir parkur. İstanbul'un keşfedilmemiş bölgelerinden birisi. Yüzme sporuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Biz de ilgi artsın diye bu organizasyonları yapıyoruz. Ne yazık ki her gün haberlerde boğulma haberleri duyuyoruz. Biz küçük çocuklara yüzme öğretilsin istiyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili tabiatımızdan herkes yararlansın istiyoruz. Organizasyonumuz gün geçtikçe daha iyi olacak. İnşallah gelecek yıllar uluslararası hale gelecek. Ülkemizin tanıtımı için de güzel olacak" dedi.Parkurun zorluğunu da dikkat çeken Hattatoğlu, "Parkur antrenman yapmayan sporcular için zor bir parkur. Mesafe 5 bin metre. Bütün sporcuların haftada 2-3 gün antrenman yapması gerekiyor. Bu parkuru yüzmek için antrenmanlı olmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.Organizasyonun sponsorlarından olan ve aynı zamanda yarışa katılan Aziz Babacan ise, "Bu organizasyona iki yıldır Dominos olarak sponsor oluyoruz. Sponsorluğun yanında ben de yüzüyorum. Güzel bir aktivite oluyor. Spor her zaman her yaşta yapılması gereken bir aktivite" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL