2. Çekmeköy Kitap Fuarı kapılarını açtı

2. Çekmeköy Kitap Fuarı kapılarını açtıKitap fuarına yoğun ilgiİSTANBUL - 2. Çekmeköy Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Belediye Başkan Ahmet Poyraz'ın katılımıyla açılışı yapılan kitap fuarına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Başkan Poyraz, "Biz on yıl evvel eğitim ve kültür vadisi sloganıyla yola çıktık. Bunu yüzde doksan dokuz başarmış bir ilçeyiz" dedi.Çekmeköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Çekmeköy Kitap Fuarı açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Madenler Meydanı'nda gerçekleşen kitap fuarının açılış törenine Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı katıldı. Başkan Ahmet Poyraz fuardaki stantları gezerek kitapları inceledi. Fuarın açılış gününde sunucu Pelin Çift ile yazar Tufan Gündüz, 'Tarih Bizi Çağırıyor' adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Fuara her yaştan çok sayıda Çekmeköylü ilgi gösterdi.Açılış konuşmasında Çekmeköy için önemli bir gün olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Poyraz; "Biz on yıl evvel eğitim ve kültür vadisi sloganıyla yola çıktık. Bunu yüzde doksan dokuz başarmış bir ilçeyiz. Daha da ötesini söyleyeyim, mesela biz şu an Çekmeköy'de bir engelliler okulu yapıyoruz belediye olarak. İki senedir böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Burada en önemli emek tabii çok değerli yazarlarımızda, söyleşi yapan hocalarımızda ve bizleri burada vatandaşımızla buluşturan, kitaplarını satabilecek veya okuyabilecek imkanı sağlayan kitapevlerimizde . Eksikleri görmek adına bir gün evvel başlatalım dedik. Arkadaşlarımızın söylediği, dün 14 bin kişi ziyaret etmiş. Dün deneme amaçlı başlanmıştı. Ben inanıyorum ki fuarımıza yüz binlerin üzerinde ziyaretçi gelecektir. Çünkü noktasal olarak çok önemli bir yer. Çekmeköy Belediyesi olarak gençlerimize ve vatandaşlarımıza okuma ve okutma adına bir katkımız olacaksa bundan da mutluluk duyacağız" diye konuştu.'Önce Oku' sloganı ile bu yıl ikincisi gerçekleşen Çekmeköy Kitap Fuarı 04-13 Ekim tarihleri arasında açık olacak. Fuarda 150 yazar ve 67 kitabevi okurlarla buluşacak.