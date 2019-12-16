Haberler » Dünya » 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Haberler

2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği İdlib'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

16.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:222 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler

'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği 'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Beyaz Baretliler, hava saldırısı sırasında hayatını kaybeden çocuklardan birinin cansız bedenini hava saldırısı altında canlarını tehlikeye atarak bulunduğu bölgeden çıkardı. Görevlilerin canlarını tehlikeye atarak verdikleri bu mücadele anları ise sosyal medyadan yayınlandı.

Suriye'de pazar günü rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, İdlib'e bağlı Maarşurin köyüne saldırı düzenledi. Hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen Beyaz Baretliler'in sosyal medya hesabından yayınladıkları görüntülerde, kurtarma ekiplerinin, hava saldırılarında hayatını kaybeden bir çocuğun cansız bedenini, bombalar hala düşerken kurtarmaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, kurtarma ekiplerinin bombardımandan korunmak için önce bir binanın altındaki girişe sığındıkları, ardından koşarak çocuğun cansız bedenine ulaştıkları ve sedyeye koydukları görüldü.



Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

23:27 Optimar son anket sonucunu paylaştı: Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den destek çok düşük - Haberler
23:22 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Haberler
23:21 Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi - Haberler
23:16 Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ağır yaralı - Haberler
23:13 9. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Haberler
23:00 TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı - Haberler
22:23 Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı - Haberler
21:25 Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti - Haberler
21:24 Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları - Haberler
16.12.2019 23:35:05