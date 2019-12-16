Haberler » Dünya » 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Haberler

2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği İdlib'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

16.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:402 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler

'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği 'de 2 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Beyaz Baretliler, hava saldırısı sırasında hayatını kaybeden çocuklardan birinin cansız bedenini hava saldırısı altında canlarını tehlikeye atarak bulunduğu bölgeden çıkardı. Görevlilerin canlarını tehlikeye atarak verdikleri bu mücadele anları ise sosyal medyadan yayınlandı.

Suriye'de pazar günü rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, İdlib'e bağlı Maarşurin köyüne saldırı düzenledi. Hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen Beyaz Baretliler'in sosyal medya hesabından yayınladıkları görüntülerde, kurtarma ekiplerinin, hava saldırılarında hayatını kaybeden bir çocuğun cansız bedenini, bombalar hala düşerken kurtarmaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, kurtarma ekiplerinin bombardımandan korunmak için önce bir binanın altındaki girişe sığındıkları, ardından koşarak çocuğun cansız bedenine ulaştıkları ve sedyeye koydukları görüldü.



Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Haberler
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Haberler
00:53 Bosna Hersek: Türkiye'ye iadesi reddedilen Türk öğretmen serbest bırakıldı - Haberler
00:53 Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi - Haberler
00:47 Trump'a yönelik azil raporu açıklandı - Haberler
23:35 Son dakika: CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'den tutuklandı - Haberler
23:27 Optimar son anket sonucunu paylaştı: Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den destek çok düşük - Haberler
17.12.2019 01:07:12