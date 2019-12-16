Haberler » 3. Sayfa » 2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet - Haberler

2 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'de 2 çocuğunun annesi Cevahir Çay'ı otobüs durağında defalarca bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

16.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:242 çocuğunun annesi Cevahir'i öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Kayseri'de 2 çocuğunun annesi Cevahir 'ı otobüs durağında defalarca bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'de, 7 Ekim'de Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Mustafa Çay, 1 hafta önce uzaklaştırma kararı alan 2 çocuğunun annesi 31 yaşındaki eşi Cevahir Çay'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Çay, hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Mustafa Çay, Cevahir Çay'ın annesi Saniye A., babası Rıfat A. ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkemede dinlenen Cevahir Çay'ın annesi Saniye A., sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, baba Rıfat A.'da "Tasarlayarak işlediği, ölene kadar başında beklediği için en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Tasarlayarak öldürmedim

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Mustafa Çay da, "Ben ölene kadar başında beklemedim. Öldürmeyi de tasarlamadım. Beratımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Mustafa Çay'a indirim maddelerini uygulamazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Mustafa Çay, Çay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:35 İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti - Haberler
14:34 Çocuklarda sağlıklı ayakkabı seçiminin püf noktaları - Haberler
14:33 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi - Haberler
14:29 Bolu'da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis - Haberler
14:28 TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya muhtırasını görüşmek üzere toplandı - Haberler
14:12 16 yaşındaki kızı başından vurup yol kenarına atan şüpheli, saklandığı evde yakalandı - Haberler
13:55 Okul müdürünün eşinden, öğrenciye tepki çekecek sözler: Annen önce okuma yazma öğrensin - Haberler
13:45 Sağlık Bakanlığından uyarı: Uyuz tedavisini aksatmayın - Haberler
13:40 Obama: "Kadınlar, bilmenizi istiyorum, mükemmel değilsiniz, ama tartışmasız bizden (erkekler) daha iyisiniz" - Haberler
13:35 Boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis - Haberler
16.12.2019 14:40:25