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2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi

Aydın'da psikolojik sorunları olan 27 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın kendini iple asarak intihar etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kadının cansız bedenini hastane morguna kaldırdı.

11.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:29

'ın ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Serap Ş. (27), iple kendini asarak yaşamına son verdi.

HAYVAN DAMINDA İNTİHAR ETTİ

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Salavatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk annesi Serap Ş., hayvan damında iple kendini astı.

Serap Ş.'yi asılı bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serap Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Serap Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi

Sultanhisar, Aydın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
HOCA:İnançsız bir toplumumuz var ne bekliyonki sorun geçim derdi değil hakiki müslüman olabilmek.
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MUALLİM:PSİKİYATRİNİN VERDİĞİ İLAÇLAR İNTİHAR ETTİRİR
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VATANDAŞLIK HAKKI:Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama ülkemizde intihar vakaları gittikçe artmaya başladı. Buda toplumun refah huzur gelir düzeninin bozulması ve gelecekten umutsuz olmasıyla alakalı. Yani hadi siyanürü yasakladılar millet kendini asmaya yada atmaya başladı ne yapılacak ip satışını da mı yasaklayacaklar merak ediyorum ? Vatandaşa ilgi. Biraz vatandaş düşünülsün artık sadace ceza yazmak ve vergi almak için gelmeyin vatandaşa.
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ADINIZI YAZIN:Yabancılardan bize yardım sırası gelmeeeeeeeez . Boşuna yazmışın . Kadınlar böyle ancak kurtarabiliyor kendini . Başka elinden birşey gelmiyor gelemiyor . Buna seyirci olanlarında Allah’a havale etmek .
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AHMET:Inancsizlik
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