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2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Antalya'da meydana gelen cinayet olayında, uzun süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 2 çocuk babası koca hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı polise cinayeti kendisinin işlediğini söyleyip teslim olurken, zanlının annesi damadı hakkında, "ayrı olmasına rağmen sürekli kızıma eziyet ediyordu" dedi.

03.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:44

'da eşiyle uzun süredir ayrı yaşayan Deniz Baş, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Deniz Baş'ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş cinayeti kendisinin işlediğini belirterek polise teslim olurken, annesi "Vicdanım acıdı. Oğlumun yaşında, ailesine nasıl vereceğim" dedi.

POMPALI TÜFEKLE DEFALARCA ATEŞ EDİLDİ

Olay, Antalya'nın ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş, 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş'ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CİNAYET ZANLISI EŞ, POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen Deniz Baş'ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş polise teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Deniz Baş'ın kullandığı araç, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine kaldırıldı.

"AİLESİNE NASIL HABER VERECEĞİM"

Diğer taraftan olay yerinde bulunan Merve Nur Baş'ın annesi, kızının şiddetli geçimsizlik nedeniyle uzun süredir kocasından ayrı yaşadığını belirterek, "Kızım evini terk edip bizimle birlikte yaşıyor. Ayrı olmasına rağmen sürekli kızıma eziyet ediyor. Savcılığa ve polise defalarca şikayetimiz var. Sabah gelip eşime saldırmaya kalktı. Yine otomobille evin önüne gelince kızım tüfekle ateş etti. Ama vicdanım acıdı. Oğlumun yaşında, ailesi Almanya'da, nasıl haber vereceğim" dedi. Öte yandan cinayet görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Merve Nur, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


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