2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı

Restoran işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası adam, tandır hazırlamak için kuyuya gideceğini söyleyip bahçeye çıktı. İşletmecinin bir süre gelmemesi üzerine meraklanan çalışanlar, bahçeye çıktı ve adamın cansız bedeni ile karşılaştılar.

İPE ASILI HALDE BULUNDU

Çalışanlar, işletmecinin ağaca iple asılı halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde restoran işletmecisinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.